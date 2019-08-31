Санта Димопулос сделала фото в купальнике на последнем месяце беременности

Экс-участница поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос готовится ко вторым родам.

Сейчас женщина находится на 39-й неделе беременности и рассказывает об этом в Instagram.

Автор: instagram.com/santadimopulos Санта Димопулос будет рожать в Монако

Она похвасталась своим животом в раздевалке спорткомплекса.

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"Арбузик. Скоро ..." - прокомментировала фотографию Димопулос.

Рожать Димопулос собирается в Монако.

Лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук спел вместе с участниками группы "ТНМК".