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суббота, 31 августа 2019 11:58

Санта Димопулос сделала фото в купальнике на последнем месяце беременности

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Экс-участница поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос готовится ко вторым родам.

Сейчас женщина находится на 39-й неделе беременности и рассказывает об этом в Instagram.

Автор: instagram.com/santadimopulos
  Санта Димопулос будет рожать в Монако
Санта Димопулос будет рожать в Монако

Она похвасталась своим животом в раздевалке спорткомплекса.

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"Арбузик. Скоро ..." - прокомментировала фотографию Димопулос.

Рожать Димопулос собирается в Монако.

Лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук спел вместе с участниками группы "ТНМК".

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Дата
31
августа

В киевском институте учились четыре года

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