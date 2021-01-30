Санта Димопулос прыгнула с 4-х тысячной высоты

Санта призналась, что вычеркнула еще один пункт из списка, чтобы она хотела попробовать в жизни. Фото: instagram.com/santadimopulos

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поборола свой страх высоты. Мама двоих детей прыгнула с парашютом с 4000-метровой высоты.

Об этом стало известно из Instagram певицы.

"Эти ощущения невозможно описать! Одно из самых невероятных, фантастических и сумасшедших приключений в моей жизни! Прыжок с парашютом с 4000 метров над красотой Дубая", - призналась Санта.

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Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами-14" Санта Димопулос поделилась новым пикантным снимком с отдыха на Мальдивах. На фотографии она позирует в красном раздельном купальнике, лежа у океана.