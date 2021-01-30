Модель обнажила пышную грудь на курортной Ибице

Британская модель 25-летняя Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным кадром из популярного испанского курорта Ибица.
На фото Роуз обвязала пышную грудь платком молочного цвета, частично обнажив ее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
"Позади меня находится третье по величине магнитное поле на Земли после Северного полюса и Бермудского треугольника. Некоторые говорят, что есть богиня по имени Танит, которая защищает женщин до сих пор охраняет Ибицу. Танит - воинственная богиня танца, плодородия, созидания и разрушения, и ее местом жительства является Западное побережье, в частности, область вокруг Атлантиды и мистической Эс-Ведра", - подписала снимок Роуз в Instagram.
Читатели модели в восторге от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Недавно Деми Роуз опубликовала фото, на котором позирует в розовых микро-трусиках и также цвета топе. Образ дополнила розовыми очками от солнца.
Комментарии