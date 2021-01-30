Модель обнажила пышную грудь на курортной Ибице

Британская модель 25-летняя Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным кадром из популярного испанского курорта Ибица.

На фото Роуз обвязала пышную грудь платком молочного цвета, частично обнажив ее.

Автор: instagram.com/demirose Британская модель 25-летняя Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным кадром

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"Позади меня находится третье по величине магнитное поле на Земли после Северного полюса и Бермудского треугольника. Некоторые говорят, что есть богиня по имени Танит, которая защищает женщин до сих пор охраняет Ибицу. Танит - воинственная богиня танца, плодородия, созидания и разрушения, и ее местом жительства является Западное побережье, в частности, область вокруг Атлантиды и мистической Эс-Ведра", - подписала снимок Роуз в Instagram.

Читатели модели в восторге от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Недавно Деми Роуз опубликовала фото, на котором позирует в розовых микро-трусиках и также цвета топе. Образ дополнила розовыми очками от солнца.