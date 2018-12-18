Сандра Буллок в смелом платье посетила премьеру фильма ужасов

Актриса Сандра Буллок приехала на премьеру нового фильма, в котором исполнила главную роль Bird Box.

Красавица позировала фотографам в соблазнительном платье в Нью-Йорке в Alice Tully Hall в Lincoln Center.

48-летняя обладательница Оскара сыграла в фильме ужасов канала Netflix, который описывает пост-апокалиптический мир. По сюжету Малори Шеннон, которую играет Буллок, должна провести детей через реку и не попасться сверхъестественным силам.

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Премьеру Bird Box перенесли на месяц из-за теракта в Лос - Анджелесе .

Картина выйдет на Netflix в пятницу.

Сандра Баллок выиграла Оскар в 2009 году после съемок в картине, драме байопике The Blind Side. Ранее в этом году она представила фильм "8 друзей Оушена".