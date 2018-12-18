 
Ексклюзивы
1/5
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1098
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1647
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
6 Просмотров: 828
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2520
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1494
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 837
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2304
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 324
Фото
Все фото
6
5
5
3
4
Сандра Буллок в смелом платье посетила премьеру фильма ужасов
Сандра Буллок в смелом платье посетила премьеру фильма ужасов
Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
Ко Дню Святого Николая в &quot;Сніданку з 1+1&quot; на аукцион выставят звездные лоты
Ко Дню Святого Николая в "Сніданку з 1+1" на аукцион выставят звездные лоты
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая
Видео
Все видео
Скандальные украинские звезды выступили на корпоративе в Киеве
Скандальные украинские звезды выступили на корпоративе в Киеве
Олег Винник рассказал, кто ходит на его концерты
Олег Винник рассказал, кто ходит на его концерты
Сын Трампа рассказал, что отец делает его подарками
Сын Трампа рассказал, что отец делает его подарками
В новом клипе Пономарев показал, как реализовывал мечты женщин
В новом клипе Пономарев показал, как реализовывал мечты женщин
Голая Кароль в новом клипе спела о преданности мужчине
Голая Кароль в новом клипе спела о преданности мужчине
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1287
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2304
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1458
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2988
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 891
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
вторник, 18 декабря 2018 22:25

Сандра Буллок в смелом платье посетила премьеру фильма ужасов
6

  Комментировать

Сандра Буллок
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Сандра Буллок

Актриса Сандра Буллок приехала на премьеру нового фильма, в котором исполнила главную роль Bird Box.

Красавица позировала фотографам в соблазнительном платье в Нью-Йорке в Alice Tully Hall в Lincoln Center.

48-летняя обладательница Оскара сыграла в фильме ужасов канала Netflix, который описывает пост-апокалиптический мир. По сюжету Малори Шеннон, которую играет Буллок, должна провести детей через реку и не попасться сверхъестественным силам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи

Премьеру Bird Box перенесли на месяц из-за теракта в Лос - Анджелесе .

Картина выйдет на Netflix в пятницу.

Сандра Баллок выиграла Оскар в 2009 году после съемок в картине, драме байопике The Blind Side.

Ранее в этом году она представила фильм "8 друзей Оушена".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сандра Буллок в смелом платье посетила премьеру фильма ужасов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 73813
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 40551
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 17882
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 16200
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
11
 Просмотров: 13437
Знаменитости
Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
5
 Просмотров: 2034
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 5193
Ко Дню Святого Николая в "Сніданку з 1+1" на аукцион выставят звездные лоты
Ко Дню Святого Николая в "Сніданку з 1+1" на аукцион выставят звездные лоты
3
 Просмотров: 144
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая
4
 Просмотров: 531
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 7245
Больше всего комментируют
41
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
10
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
6
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
5
Как изменились цены на продукты с начала года
4
Иерархов Московского патриархата уволили за участие в Объединительном соборе
Голосов: 32226
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua