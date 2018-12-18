Сандра Буллок в смелом платье посетила премьеру фильма ужасов

Актриса Сандра Буллок приехала на премьеру нового фильма, в котором исполнила главную роль Bird Box.
Красавица позировала фотографам в соблазнительном платье в Нью-Йорке в Alice Tully Hall в Lincoln Center.
48-летняя обладательница Оскара сыграла в фильме ужасов канала Netflix, который описывает пост-апокалиптический мир. По сюжету Малори Шеннон, которую играет Буллок, должна провести детей через реку и не попасться сверхъестественным силам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Премьеру Bird Box перенесли на месяц из-за теракта в Лос - Анджелесе .
Картина выйдет на Netflix в пятницу.
Сандра Баллок выиграла Оскар в 2009 году после съемок в картине, драме байопике The Blind Side.
Ранее в этом году она представила фильм "8 друзей Оушена".
Комментарии