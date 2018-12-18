Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове

Модель из Южной Африки, Женевьева Мортон, которая была признана самой сексуальной девушкой в ​​мире 2012 года по версии журнала FHM, снялась в фотосессии "ню".

Красавица позировала обнаженной на черно-белых фото.

Фотосессия называется "Частный остров". На снимках Мортон позирует на кровати и балконе полностью обнаженной.

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Блондинка родилась в ЮАР, свободно владеет с детства английским и африканским . На данный момент, Женевьева Мортон работает топ-моделью в престижном агентстве IMG Models (Нью-Йорк, США). Однако, интересы fashion-индустрией не ограничиваются: девушка любит путешествия, экстремальный спорт, развлечения, строит карьеру актрисы и певицы.