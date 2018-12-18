Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове

 
Ексклюзивы
1/5
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 990
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1593
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
4 Просмотров: 783
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2493
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1485
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 837
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2295
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Фото
Все фото
5
5
3
4
24
Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
Ко Дню Святого Николая в &quot;Сніданку з 1+1&quot; на аукцион выставят звездные лоты
Ко Дню Святого Николая в "Сніданку з 1+1" на аукцион выставят звездные лоты
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Видео
Все видео
Скандальные украинские звезды выступили на корпоративе в Киеве
Скандальные украинские звезды выступили на корпоративе в Киеве
Олег Винник рассказал, кто ходит на его концерты
Олег Винник рассказал, кто ходит на его концерты
Сын Трампа рассказал, что отец делает его подарками
Сын Трампа рассказал, что отец делает его подарками
В новом клипе Пономарев показал, как реализовывал мечты женщин
В новом клипе Пономарев показал, как реализовывал мечты женщин
Голая Кароль в новом клипе спела о преданности мужчине
Голая Кароль в новом клипе спела о преданности мужчине
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1278
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2295
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1449
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2988
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 828
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
вторник, 18 декабря 2018 19:43

Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24

  Комментировать

Женевьева Мортон
Женевьева Мортон
Женевьева Мортон
Женевьева Мортон
Женевьева Мортон

Модель из Южной Африки, Женевьева Мортон, которая была признана самой сексуальной девушкой в ​​мире 2012 года по версии журнала FHM, снялась в фотосессии "ню".

Красавица позировала обнаженной на черно-белых фото.

Фотосессия называется "Частный остров". На снимках Мортон позирует на кровати и балконе полностью обнаженной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном селфи

Блондинка родилась в ЮАР, свободно владеет с детства английским и африканским . На данный момент, Женевьева Мортон работает топ-моделью в престижном агентстве IMG Models (Нью-Йорк, США). Однако, интересы fashion-индустрией не ограничиваются: девушка любит путешествия, экстремальный спорт, развлечения, строит карьеру актрисы и певицы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Уничтожил 52 танка в 28 боях - погиб лучший танкист в истории войны

Украинцы сегодня отмечают день отца Святого Николая

Мать слышала, как прозвучало 4 выстрела. Связь прервалась" - последние минуты боя

Запустили первый в мире спутник связи

За день самолеты сбросили 10 тысяч бомб

Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко

Юрий Никулин: "Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб"

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 71743
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 34593
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 17675
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 15714
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
11
 Просмотров: 12996
Знаменитости
Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
5
 Просмотров: 1539
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 2241
Ко Дню Святого Николая в "Сніданку з 1+1" на аукцион выставят звездные лоты
Ко Дню Святого Николая в "Сніданку з 1+1" на аукцион выставят звездные лоты
3
 Просмотров: 63
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали помощниками Святого Николая
4
 Просмотров: 477
Сына Дэвида и Виктории Бекхэм подловили за поцелуями с моделью
Сына Дэвида и Виктории Бекхэм подловили за поцелуями с моделью
18
 Просмотров: 6232
Больше всего комментируют
38
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
9
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
4
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
3
Как изменились цены на продукты с начала года
3
Иерархов Московского патриархата уволили за участие в Объединительном соборе
Голосов: 32225
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua