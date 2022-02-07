Самая молодая миллиардерша в мире во второй раз стала матерью

Американская модель и блогер Кайли Дженнер второй раз стала матерью. Звезда впервые опубликовала фото, на котором показала руку малыша.

Новость о рождении второго малыша самая молодая миллиардерша в мире сообщила спустя пять дней после родов в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эштон Кутчер празднует 44-летие: знаковые роли кинозвезды, который должен был стать инженером-биохимиком

Кайли написала, что родила 2 февраля. Звезда не объявила стать ребенка, но поставила эмоджи с сердцем синего цвета. Фаны подозревают, что у Тревиса Скотта и Кайли Дженнер - сын.

О том, что снова беременна, Кайли рассказала в конце августа 2021 года. До этого среди подписчиков ходили слухи о вероятной беременности женщины, ведь она публиковала старые фото. Позже Кайли пролила свет на эту ситуацию и поделилась счастливой новостью.

Кайли и ее парень Тревис Скотт уже имеют общую дочь Сторми, которая появилась на свет в 2017 году. Известно, что влюбленные год пытались зачать еще одного ребенка. Молодая предпринимательница рассказывала, что всегда хотела, чтобы у ее детей была небольшая разница в возрасте.