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понедельник, 07 февраля 2022 09:48

Самая молодая миллиардерша в мире во второй раз стала матерью
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Американская модель и блогер Кайли Дженнер второй раз стала матерью. Звезда впервые опубликовала фото, на котором показала руку малыша.

Новость о рождении второго малыша самая молодая миллиардерша в мире сообщила спустя пять дней после родов в Instagram.

Фаны подозревают, что Кайли Дженнер родила мальчика
Фото: instagram.com/kyliejenner
Звезда опубликовала фото малыша спустя 5 дней после родов
До крохи прикасалась теперь старшая сестра – Сторми
Кайли Дженнер во второй раз стала мамой
О том, что она снова беременна, Кайли рассказала в инстаграмме в конце августа 2021 года

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Кайли написала, что родила 2 февраля. Звезда не объявила стать ребенка, но поставила эмоджи с сердцем синего цвета. Фаны подозревают, что у Тревиса Скотта и Кайли Дженнер - сын.

О том, что снова беременна, Кайли рассказала в конце августа 2021 года. До этого среди подписчиков ходили слухи о вероятной беременности женщины, ведь она публиковала старые фото. Позже Кайли пролила свет на эту ситуацию и поделилась счастливой новостью.
Кайли и ее парень Тревис Скотт уже имеют общую дочь Сторми, которая появилась на свет в 2017 году. Известно, что влюбленные год пытались зачать еще одного ребенка. Молодая предпринимательница рассказывала, что всегда хотела, чтобы у ее детей была небольшая разница в возрасте.

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Дата
07
февраля

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