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суббота, 03 апреля 2021 23:46

Самая молодая миллиардерша продемонстрировала весенние аутфиты
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Кайли Дженнер продемонстрировала весенние образы
Фото: Instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер продемонстрировала весенние образы
Кайли Дженнер продемонстрировала весенние образы
Кайли Дженнер продемонстрировала весенние образы
Кайли Дженнер продемонстрировала весенние образы

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер примерила весенние аутфит, поделившись с модницами определенными трендами этого сезона. Фотографии опубликовала на своей странице в Instagram.

Для первого образа звезда выбрала страстный красный цвет: она появилась в кожаных штанах и интересном топе с вырезами на рукаве.

Следующий лук оказался не менее ярким. Кайли позировала в оранжевом топе и такого же цвета спортивный штанах. Стоит отметить, что этот оттенок модели действительно к лицу.

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Еще один аутфит привлекает сдержанностью. Миллиардерша надела черные широкие джинсы и куртку, а также черно-белые кроссовки. Образ дополнила массивной сумкой.

И, конечно, не обошлось без демонстрации купальника. Модель засветила пышные формы в желтом бикини.

Поклонники звезды под каждой фотографией оставили множество комплиментов.

2015 года Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. 1-ю коллекцию продали за 30 секунд. 2018 ее доход оценивался в $ 900 млн. Женщина успешно развивает и свой Instagram-аккаунт. Сейчас у нее 220 млн подписчиков. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $ 1 млн.

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