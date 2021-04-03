Самая молодая миллиардерша продемонстрировала весенние аутфиты

Фото: Instagram.com/kyliejenner

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер примерила весенние аутфит, поделившись с модницами определенными трендами этого сезона. Фотографии опубликовала на своей странице в Instagram.

Для первого образа звезда выбрала страстный красный цвет: она появилась в кожаных штанах и интересном топе с вырезами на рукаве.

Следующий лук оказался не менее ярким. Кайли позировала в оранжевом топе и такого же цвета спортивный штанах. Стоит отметить, что этот оттенок модели действительно к лицу.

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Еще один аутфит привлекает сдержанностью. Миллиардерша надела черные широкие джинсы и куртку, а также черно-белые кроссовки. Образ дополнила массивной сумкой.

И, конечно, не обошлось без демонстрации купальника. Модель засветила пышные формы в желтом бикини.

Поклонники звезды под каждой фотографией оставили множество комплиментов.

2015 года Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. 1-ю коллекцию продали за 30 секунд. 2018 ее доход оценивался в $ 900 млн. Женщина успешно развивает и свой Instagram-аккаунт. Сейчас у нее 220 млн подписчиков. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $ 1 млн.