Самая молодая миллиардерша показала новые весенние образы

Фото: Instagram.com

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер интенсивно готовится к весне. Об этом свидетельствуют ее яркие образы, которыми она радует своих подписчиков в Instagram.

Модель опубликовала несколько импровизированных фотосессий, где предстала в интересных образах. На некоторых фотографиях Кайли позировала в сером костюме, что состоит из юбки-миди и короткого топа с обнаженными плечами. Образ довершила массивными украшениями. На других модель одета в яркий топ с глубоким декольте и белые джинсы с высокой талией. Оба варианта одежды подчеркивают ее пышные формы.

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2015 года Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. 1-ю коллекцию продали за 30 с. 2018 ее доход оценивался в $ 900 млн. Женщина успешно развивала и свой Instagram-аккаунт. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $ 1 млн.