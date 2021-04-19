Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер поражает поклонников откровенными фотографиями.

Недавно звезда реалити продемонстрировала пышные формы в плетеном купальнике. На снимке в Instagram она эротично позирует, щеголяя золотой цепочкой на талии.

Фото: instagram.com/kyliejenner

Образ довершила массивными золотыми серьгами и кольцами.

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В 2015 году Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. 1-ю коллекцию продали за 30 с. В 2018-м ее доход оценивался в $900 млн. Женщина успешно развивала и свой Instagram-аккаунт. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $1 млн.