Самая красивая женщина планеты пикантно засветила грудь: горячие фото

Американская модель Белла Хадид показала горячие фото, на которых засветила обнаженную грудь.

В кадре она позирует в кожаной куртке на голое тело. Косуха только немного прикрывает грудь модели. Дополняют образ короткие черные шорты, которые подчеркнули ягодицы звезды.

Автор: instagram.com/bellahadid/ Американская модель Белла Хадид показала горячие фото, на которых засветила обнаженную грудь

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Автор: instagram.com/bellahadid/ Косуха только немного прикрывает грудь модели

Пикантными фотографиями знаменитость поделилась в своем Instagram. Скорее всего - это новая фотосессия Хадид. Ведь, кроме откровенной одежды, Белла предстала и с новой стрижкой - необычно короткими волосами.

Американская супермодель Белла Хадид стала самой красивой женщиной в мире. Лондонский пластический хирург и руководитель центра косметической хирургии Джулиан Де Сильва исследовал и выяснил, что внешность знаменитости приближена к идеалу "золотого сечения".