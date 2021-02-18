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четверг, 18 февраля 2021 23:46

Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
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Американская модель Оливия Калпо поражает стройной фигурой
Фото: Instagram.com
Американская модель Оливия Калпо поражает стройной фигурой
Американская модель Оливия Калпо поражает стройной фигурой
Американская модель Оливия Калпо поражает стройной фигурой

28-летняя американская модель Оливия Калпо привыкла к славе. Она обладательница высоких титулов "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012". А 2019-го ее признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калпо не прекращает восхищать своих фанатов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.

Звезда поделилась фото, на которых позирует в ярком раздельном купальнике. Пикантности образу добавляет прозрачная длинная юбка.

Поклонники в который раз увлеклись идеальной фигурой и красивым загаром Оливии. Уже через несколько часов под фотографиями поставили более 100 тысяч лайков.

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Американская модель Оливия Калпо снялась топлес для глянца Sports Illustrated Swimsuit. На фотографии звезда позирует в одних белых плавках, прикрывая грудь руками и соблазнительно изгибаясь.

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