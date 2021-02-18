Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников

Фото: Instagram.com

28-летняя американская модель Оливия Калпо привыкла к славе. Она обладательница высоких титулов "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012". А 2019-го ее признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калпо не прекращает восхищать своих фанатов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.

Звезда поделилась фото, на которых позирует в ярком раздельном купальнике. Пикантности образу добавляет прозрачная длинная юбка.

Поклонники в который раз увлеклись идеальной фигурой и красивым загаром Оливии. Уже через несколько часов под фотографиями поставили более 100 тысяч лайков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ассия Ахат философствовала в куртке на голое тело

Американская модель Оливия Калпо снялась топлес для глянца Sports Illustrated Swimsuit. На фотографии звезда позирует в одних белых плавках, прикрывая грудь руками и соблазнительно изгибаясь.