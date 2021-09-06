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понедельник, 06 сентября 2021 23:46

Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
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Супермодель Белла Хадид заинтересовала необычным образом
Фото: instagram.com/bellahadid
Супермодель Белла Хадид заинтересовала необычным образом
Супермодель Белла Хадид заинтересовала необычным образом
Супермодель Белла Хадид заинтересовала необычным образом

Американская топмодель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, удивила поклонников интересными образами. Фотографии опубликовала в Instagram.

Звезда позировала в плиссированной мини-юбки, красочной кофте и черных кожаных ботинках. Модный лук дополнила солнцезащитными очками и яркой сумкой.

Такой образ озорной девчонки одобрили фанаты, засыпав звезду комплиментами.

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Супермодель Белла Хадид появилась в полупрозрачном белом миниплатье без нижнего белья. Соблазнительный образ дополнила массивными серьгами, цепочкой и множеством браслетов.

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