Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом

Фото: instagram.com/bellahadid

Американская топмодель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников новыми снимками. Фотографии опубликовала в Instagram.

Девушка предстала в полупрозрачной белом миниплатье без нижнего белья. Соблазнительный образ дополнила массивными серьгами, цепочкой и множеством браслетов. Волосы собрала в пучок.

Подписчики сравнили чувственный образ звезды с ангелом.

Также Хадид позировала в красном бикини, демонстрируя стройную фигуру.

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На Каннском кинофестивале американская топмодель 24-летняя Белла Хадид появилась в смелом наряде с осенне-зимней кутюрной коллекции Дэниэла Роузберри для Schiaparelli. В основе образа - длинное приталенное черное платье, главный акцент в нем - скульптурное украшение Роузберри в виде бронхов, сделанная из позолоченной латуни.