Самая дорогая модель мира примерила роскошные украшения в стильной фотосессии

Новоиспеченная самая дорогая модель Джиджи Хадид снялась в рекламе новой коллекции Messika.

Красавица позировала в обольстительных нарядах , демонстрируя ювелирные изделия.

Модель Джиджи Хадид стала самой высокооплачиваемой моделью года, потеснив Кендалл Дженнер и заработав за год $ 22.5 млн по информации Forbes.

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Отцом Джиджи, которая любит прогуливаться без белья, является миллионер Мохаммед Хадид, а мамой - модель Йоланда Хадид. После Кендалл идет невестка Иванка Трамп, модель Карли Клосс с заработком $ 13 млн.