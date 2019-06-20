Самая богатая певица Украины похвасталась фигурой в бикини

Украинская певица Камалия, жена миллиардера Мохаммеда Захура, похвасталась фотографиями стройной фигуры.
Снимки с отдыха в Испании женщина опубликовала в Instagram.
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Певица похвасталась стройностью в крошечном золотистом купальнике, который едва прикрывал ее интимные части тела.
Камалия примерила обольстительное белое платье с открытой спиной.
Читатели певицы не скупились на лестные слова:
"Очень красивые фото", "такая красота", "роскошная женщина", "ничего себе, и не скажешь, что вы мама двоих детей".
Певица Камалия рассказала, как познакомилась с Мохаммедом Захуром и стала его женой.
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