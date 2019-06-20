 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 1845
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1512
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1404
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4878
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1485
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 288
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7821
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 504
Фото
Все фото
3
3
4
5
6
Самая богатая певица Украины похвасталась фигурой в бикини
Самая богатая певица Украины похвасталась фигурой в бикини
Alyona alyona показала пышную фигуру на пляже
Alyona alyona показала пышную фигуру на пляже
Развод помог Адель сбросить вес
Развод помог Адель сбросить вес
Стало известно, сколько Елена Зеленская тратит на одежду
Стало известно, сколько Елена Зеленская тратит на одежду
Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали дочь на отдыхе в Болгарии
Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали дочь на отдыхе в Болгарии
Видео
Все видео
61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье
61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Поцелуи с игрушкой для взрослых и стриптиз: Каменских показала девичник
Поцелуи с игрушкой для взрослых и стриптиз: Каменских показала девичник
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 414
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2061
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3168
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 27
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
четверг, 20 июня 2019 17:23

Самая богатая певица Украины похвасталась фигурой в бикини
3

  Комментировать

Камалия отдыхает на острове Ибица
Фото: @kamaliyaofficial
Камалия отдыхает на острове Ибица
Камалия отдыхает на острове Ибица

Украинская певица Камалия, жена миллиардера Мохаммеда Захура, похвасталась фотографиями стройной фигуры.

Снимки с отдыха в Испании женщина опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Камалия хотела бросить мужа-миллиардера

Певица похвасталась стройностью в крошечном золотистом купальнике, который едва прикрывал ее интимные части тела.

Камалия примерила обольстительное белое платье с открытой спиной.

Читатели певицы не скупились на лестные слова:
"Очень красивые фото", "такая красота", "роскошная женщина", "ничего себе, и не скажешь, что вы мама двоих детей".

Певица Камалия рассказала, как познакомилась с Мохаммедом Захуром и стала его женой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самая богатая певица Украины похвасталась фигурой в бикини». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

"Нужна помощь деньгами и амуницией" - Федор Матушевский изменил отношение греков к Украине

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 1 Просмотров: 57673
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 45021
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 32553
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 32185
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко Просмотров: 26366
Знаменитости
Alyona alyona показала пышную фигуру на пляже
Alyona alyona показала пышную фигуру на пляже
3
 1 Просмотров: 1728
Фредди Меркьюри снова запел: в сети появился неизданный трек группы Queen
Фредди Меркьюри снова запел: в сети появился неизданный трек группы Queen Просмотров: 153
Дочь британского актера примерила микробикини
Дочь британского актера примерила микробикини Просмотров: 252
Деми Роуз показала пышную грудь без бюстгальтера
Деми Роуз показала пышную грудь без бюстгальтера Просмотров: 810
Развод помог Адель сбросить вес
Развод помог Адель сбросить вес
4
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
20
Тимошенко срочно нужны выборы
8
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
7
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
4
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 35657
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua