Самая богатая певица Украины похвасталась фигурой в бикини

Фото: @kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, жена миллиардера Мохаммеда Захура, похвасталась фотографиями стройной фигуры.

Снимки с отдыха в Испании женщина опубликовала в Instagram.

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Певица похвасталась стройностью в крошечном золотистом купальнике, который едва прикрывал ее интимные части тела.

Камалия примерила обольстительное белое платье с открытой спиной.

Читатели певицы не скупились на лестные слова:

"Очень красивые фото", "такая красота", "роскошная женщина", "ничего себе, и не скажешь, что вы мама двоих детей".

Певица Камалия рассказала, как познакомилась с Мохаммедом Захуром и стала его женой.