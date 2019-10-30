Самая богатая девушка мира соблазнила сеть сексуальным Playboy-образом

Фото: @kyliejenner

Американская модель и самая молодая миллиардерша в мире 22-летняя Кайли Дженнер ошеломила сеть образом сексуального зайчика Playboy.

Снимки в пикантном наряде звезда опубликовала в Instagram.

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На фотографиях Кайли позировала с подругой Анастасией Караниколау. Девушки были одеты в черные облегающие боди, которые эффектно подчеркнули пышные груди подруг. Образ дополняли заячьи ушки и черные "бабочки" на белых воротничках.

"Стас сказала, что у меня Playboy-вечеринка", - подписала публикацию Дженнер.

Пользователи сети засыпали пикантные фото комментариями

"Невероятные фигуры", "не талия, а мечта", "роскошные", "плохие кролики", "почему вы такие горячие?".

Американская бизнесвумен и модель 22-летняя Кайли Дженнер, которую признали самой богатой девушкой планеты, рассталась с бойфрендом и отцом ее годовалого ребенка Трэвисом Скоттом.