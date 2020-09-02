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среда, 02 сентября 2020 23:46

Сальма Хайек засветила соблазнительные формы по случаю своего 54-летия
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Сальма Хайек еще раз доказала, что возраст - это только цифра в паспорте
Фото: Іnstagram.com/salmahayek
Сальма Хайек еще раз доказала, что возраст - это только цифра в паспорте
Сальма Хайек еще раз доказала, что возраст - это только цифра в паспорте
Сальма Хайек еще раз доказала, что возраст - это только цифра в паспорте

Сегодня мексиканская актриса и режиссер Сальма Хайек отпраздновала 54-й день рождения.

Накануне праздника знаменитость опубликовала свои фотографии в изысканном черном купальнике. А уже сегодня звезда поделилась с поклонниками снимками в солнечном желтом.

"Я чувствую благодарность и горжусь каждым из своих 54 лет. Спасибо за все пожелания в день рождения", - написала Сальма на своей странице в Instagram.

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Сальма Хайек замужем за французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и имеет от него 12-летнюю дочь.

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