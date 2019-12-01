Сальма Хайек в кружевном платье засветила обнаженными ягодицами

Автор: salmahayek Сальма Хайек в кружевном платье с полосками кожи

Голливудская актриса Сальма Хайек поделилась в Instagram пикантным фото, которое приурочила к "Черной пятнице".

На изображении 53-летняя Сальма позирует в полупрозрачном кружевном платье с полосками черной кожи. В кадре видно только ягодицы знаменитости.

"Черная пятница" - подписала снимок Хайек.

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Фотографии звезды вызвали фурор среди поклонников и те засыпали ее комплиментами.

"Ты всегда будешь бомбой", "Кто такие Кардашян, Джей Ло? Сальма всех сделала", "Прекрасная попка", - писали в комментариях подписчики актрисы.

В октябре Сальма Хайек полностью обнажилась для процедуры иглоукалывания.