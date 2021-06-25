 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 1242
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 333
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 306
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 504
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 603
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 369
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 1017
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 360
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1665
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 954
Фото
Все фото
4
10
6
6
5
Сальма Хайек раскрыла тайну пышной груди
Сальма Хайек раскрыла тайну пышной груди
Звезда &quot;Квартала&quot; в чулках, соблазнительная Мишина и упругие ягодицы жены Остапчука - что публикуют звезды в сети
Звезда "Квартала" в чулках, соблазнительная Мишина и упругие ягодицы жены Остапчука - что публикуют звезды в сети
Стальная грудь: Тина Кароль поразила откровенной фотосессией
Стальная грудь: Тина Кароль поразила откровенной фотосессией
И в огонь, и в воду: какими необычными фотосессиями поражают звезды
И в огонь, и в воду: какими необычными фотосессиями поражают звезды
Даша Астафьева свела с ума кадрами в кружевном корсете
Даша Астафьева свела с ума кадрами в кружевном корсете
Видео
Все видео
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
Финалистка "Супер модели" тайно вышла замуж за француза
Финалистка "Супер модели" тайно вышла замуж за француза
Гордон бестолково пошутил во время интервью: видео
Гордон бестолково пошутил во время интервью: видео
В новом клипе Garza описывает дуальности мира
В новом клипе Garza описывает дуальности мира
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 207
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 378
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 972
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 846
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 342
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
пятница, 25 июня 2021 23:46

Сальма Хайек раскрыла тайну пышной груди
4

  Комментировать

Актриса Сальма Хайек связывает увеличение груди с естественными процессами
Фото: instagram.com/salmahayek
Актриса Сальма Хайек связывает увеличение груди с естественными процессами
Актриса Сальма Хайек связывает увеличение груди с естественными процессами
Актриса Сальма Хайек связывает увеличение груди с естественными процессами

Голливудская актриса 54-летняя Сальма Хайек открыла тайну своего пышного бюста. Об этом рассказала во время шоу Red Table Talk.

Она отметила, что понимает поклонников, которые подозревают ее в обращении к пластическим хирургам. Однако ее грудь настоящая.

"Многие говорили, что я сделала операцию по увеличению груди. Я их не виню. Мой бюст и был намного меньше. Как и все мое тело", - призналась Хайек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону

Звезда объяснила, что ее грудь увеличились через естественные процессы, такие как беременность, менопауза и периоды набора веса.

"У некоторых женщин они становятся меньше. Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась с любого повода. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы. Я изменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью", - отметила Сальма.

Сальма Хайек имеет хорошую наследственность. Именно ей обязана за такую ​​хорошую форму. Уважает спорт, правильное питание, сон, качественную косметику и позитивный настрой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сальма Хайек раскрыла тайну пышной груди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 9513
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 7965
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 5607
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах Просмотров: 5562
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
 3 Просмотров: 3222
Знаменитости
Звезда "Квартала" в чулках, соблазнительная Мишина и упругие ягодицы жены Остапчука - что публикуют звезды в сети
Звезда "Квартала" в чулках, соблазнительная Мишина и упругие ягодицы жены Остапчука - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 2007
Стальная грудь: Тина Кароль поразила откровенной фотосессией
Стальная грудь: Тина Кароль поразила откровенной фотосессией
6
 Просмотров: 1656
И в огонь, и в воду: какими необычными фотосессиями поражают звезды
И в огонь, и в воду: какими необычными фотосессиями поражают звезды
6
 Просмотров: 585
Романтика и сексуальность: какими купальниками поражают fashion-блогеры
Романтика и сексуальность: какими купальниками поражают fashion-блогеры
 Просмотров: 531
Как они это делают: стиль самых модных украинских женщин
Как они это делают: стиль самых модных украинских женщин
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
20
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
6
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Голосов: 43197
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть