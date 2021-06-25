Сальма Хайек раскрыла тайну пышной груди

Фото: instagram.com/salmahayek

Голливудская актриса 54-летняя Сальма Хайек открыла тайну своего пышного бюста. Об этом рассказала во время шоу Red Table Talk.

Она отметила, что понимает поклонников, которые подозревают ее в обращении к пластическим хирургам. Однако ее грудь настоящая.

"Многие говорили, что я сделала операцию по увеличению груди. Я их не виню. Мой бюст и был намного меньше. Как и все мое тело", - призналась Хайек.

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Звезда объяснила, что ее грудь увеличились через естественные процессы, такие как беременность, менопауза и периоды набора веса.

"У некоторых женщин они становятся меньше. Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась с любого повода. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы. Я изменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью", - отметила Сальма.

Сальма Хайек имеет хорошую наследственность. Именно ей обязана за такую ​​хорошую форму. Уважает спорт, правильное питание, сон, качественную косметику и позитивный настрой.