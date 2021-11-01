С макияжем и в розовой шубе: обложку европейского Vogue впервые украсил мужчина

Американский певец и актер 49-летний Джаред Лето снялся сразу для двух обложек греческого Vogue. Звезда украсил страницы ноябрьского номера.

Кадрами с фотосета поделился в Instagram. Также снимки, на которых кинозвезда появился в стильных образах из коллекции Gucci Aria, опубликовали на официальной странице издания в сети.

Исполнитель стал первым мужчиной на обложке Vogue не только в Греции, но и во всей Европе.

Фото: instagram.com/voguegreece

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"Наш ноябрьский номер посвящен кино, фильмам, которые определяют нас, и фильмам, заставляющим нас что-то почувствовать. В Vogue Greece мы особенно гордимся тем, что впервые в истории европейского Vogue сняли первую мужскую сольную обложку. "Как можно смелее и отважнее" - это мантра Джареда Лето, артиста, способного к невероятным преобразованиям в каждой роли", - отметил главный редактор Vogue Greece Талея Карафиллиду на сайте журнала.

Британский певец и актер 26-летний Гарри Стайлз стал первым мужчиной, который сольно снялся для обложки Vogue за 128-летнюю историю журнала. Автор фотосессии - американский фотограф Тайлер Митчелл.