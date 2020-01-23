С флейтой и голышом: известная реперка XXL украсила обложку культового издания

Фото: instagram.com/lizzobeeating/?utm_source=ig_embed

Реперка 31-летняя Lizzo, номинированная на 8 Grammy, и которую Time назвал артисткой года, украсила обложку авторитетного музыкального издания Rolling Stone.

Фото реперка выложила в Instagram.

"Я делаю музыку, которая, надеюсь, делает людям хорошо и помогает открывать любовь к себе. Этот месседж я хочу донести непосредственно до черных женщин, к большим черных женщин", - отметила артистка.

На страницах журнала Лиззи появилась полностью обнаженной и с флейтой, на которой умело играет во время своих концертов.

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"Мы наконец привыкаем ко всему. Поэтому людям придется привыкнуть и к моей задницы", - заявила Lizzo.

Украинская реперка Alyona Alyona попала в список 50-ти артистов, на которые возлагают надежды в 2020 году. Alyona Alyona признали звездой, которая разрушает стереотипы на международном уровне. Соответствующий рейтинг опубликовала газета "The Guardian".