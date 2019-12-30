Alyona Alyona стала артистом, который изменит 2020 год - The Guardian

Alyona Alyona признали звездой, которая разрушает стереотипы на международном уровне. Фото: Укрінформ

Украинская реперка Alyona Alyona попала в список 50-ти артистов, на которые возлагают надежды в 2020 году.

Alyona Alyona признали звездой, которая разрушает стереотипы на международном уровне. Соответствующий рейтинг опубликовала газета "The Guardian".

Украинская реперка своими текстами и устойчивой жизненной позицией вдохновлять слушателей на новые свершения. Борется с предубеждениями относительно внешности и места женщины в социуме.

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"Бывшая воспитательница детского сада Alyona Alyona в своей музыке не использует нецензурную лексику в случае, если ее услышат дети. Но ее рэп с оттенком традиционных вокальных мелодий не так уж и беззубый. Она "читает" о своей привычной жизни, касаясь тем феминизма, бодипозитиву и толерантности к внешности", - говорится в сообщении.

Трек "Пушка" вошел в совместной плейлист певцов, которым прогнозируют международный творческий успех 2020-го.

Настоящие имя Alyona Alyona - Елена Савраненко. Была воспитательницей в детском саду в поселке городского типа Барышевка Киевской области. Как реперка дебютировала 17 октября 2018 года - выпустила первый клип на песню "Рыбки". Песня принесла девушке не только славу в интернете, но и номинацию на премию Yuna в категории "Лучший хип-хоп хит".