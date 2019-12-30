Alyona Alyona стала артистом, который изменит 2020 год - The Guardian

 
Ексклюзивы
1/5
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 783
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1215
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 972
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 630
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3816
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 162
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7065
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6192
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 981
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Фото
Все фото
4
7
5
6
8
Актриса Зои Кравиц оголилась в честь импичмента Трампа
Актриса Зои Кравиц оголилась в честь импичмента Трампа
Лиам Хемсворт познакомил родителей с новой девушкой
Лиам Хемсворт познакомил родителей с новой девушкой
Ким Кардашьян купила дочери пиджак Майкла Джексона
Ким Кардашьян купила дочери пиджак Майкла Джексона
Соблазнительная Шейк показала фигуру в крохотном бикини
Соблазнительная Шейк показала фигуру в крохотном бикини
Депардье занимался проституцией
Депардье занимался проституцией
Видео
Все видео
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 630
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 927
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1143
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3474
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3438
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 468
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
понедельник, 30 декабря 2019 11:43

Alyona Alyona стала артистом, который изменит 2020 год - The Guardian

  Комментировать
Alyona Alyona стала артистом, который изменит 2020 год - The Guardian
Alyona Alyona признали звездой, которая разрушает стереотипы на международном уровне. Фото: Укрінформ

Украинская реперка Alyona Alyona попала в список 50-ти артистов, на которые возлагают надежды в 2020 году.

Alyona Alyona признали звездой, которая разрушает стереотипы на международном уровне. Соответствующий рейтинг опубликовала газета "The Guardian".

Украинская реперка своими текстами и устойчивой жизненной позицией вдохновлять слушателей на новые свершения. Борется с предубеждениями относительно внешности и места женщины в социуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леся Никитюк показала обнаженные фотографии Alyona Alyona

"Бывшая воспитательница детского сада Alyona Alyona в своей музыке не использует нецензурную лексику в случае, если ее услышат дети. Но ее рэп с оттенком традиционных вокальных мелодий не так уж и беззубый. Она "читает" о своей привычной жизни, касаясь тем феминизма, бодипозитиву и толерантности к внешности", - говорится в сообщении.

Трек "Пушка" вошел в совместной плейлист певцов, которым прогнозируют международный творческий успех 2020-го.

Настоящие имя Alyona Alyona - Елена Савраненко. Была воспитательницей в детском саду в поселке городского типа Барышевка Киевской области. Как реперка дебютировала 17 октября 2018 года - выпустила первый клип на песню "Рыбки". Песня принесла девушке не только славу в интернете, но и номинацию на премию Yuna в категории "Лучший хип-хоп хит".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Alyona Alyona стала артистом, который изменит 2020 год - The Guardian». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

Сотни иракцев хотели быть палачами президента

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 18108
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
12
 Просмотров: 13626
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
6
 Просмотров: 13195
Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали 15-летнюю студентку
Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали 15-летнюю студентку Просмотров: 11053
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
24
 Просмотров: 8532
Знаменитости
Актриса Зои Кравиц оголилась в честь импичмента Трампа
Актриса Зои Кравиц оголилась в честь импичмента Трампа
4
 Просмотров: 5625
Дженнифер Энистон показала трогательный снимок с отцом
Дженнифер Энистон показала трогательный снимок с отцом Просмотров: 117
Лиам Хемсворт познакомил родителей с новой девушкой
Лиам Хемсворт познакомил родителей с новой девушкой
7
 Просмотров: 747
Ким Кардашьян купила дочери пиджак Майкла Джексона
Ким Кардашьян купила дочери пиджак Майкла Джексона
5
 Просмотров: 1350
Против Вайнштейна выдвинули новые обвинения в сексуальном насилии
Против Вайнштейна выдвинули новые обвинения в сексуальном насилии 1 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
14
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
6
Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко
4
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
3
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
2
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
Голосов: 39281
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua