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пятница, 14 февраля 2020 14:53

"Съем тебя, как ты этот шоколад" - звезды шоу-бизнеса о своем Дне Валентина
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Сегодня, 14 февраля, влюбленные празднуют день святого Валентина. Звезды шоу-бизнеса рассказали Gazeta.ua, как пытаются привлечь внимание своих вторых половинок и чем удивляли.

Ольга Сумская, актриса.

"Мой День Валентина начался в далеком 1991 году. Это самый яркий день в нашей жизни. Тогда Виталий начал ухаживать. Мы были назначены на главные роли в мюзикле "Кандид". Именно 14 февраля я зашла в гримерку и почувствовала симпатию со стороны Виталия. У себя на столике увидела шоколадное сердце и попробовала. Но даже не думала, что внутри был сюрприз. В нем была записка с признанием в любви: "Приходи завтра в 10:00 на репетицию. Я съем тебя, как ты этот шоколад". Виталий сам вылил это сердце собственноручно", - вспоминает Сумская.

Автор: фото предоставлено Ольгой Сумской
  Ольга Сумская с Виталием Борисюком
Ольга Сумская с Виталием Борисюком

Женщине достаточно таких романтических подарков, чтобы окончательно влюбиться. Собственно, так и произошло, заметила актриса.

Автор: фото предоставлено Ольгой Сумской
  Ольга Сумская с Виталием Борисюком
Ольга Сумская с Виталием Борисюком

"Именно таких подарков я больше жду, чем материальных. Однажды в день влюбленных Виталий пел серенаду утром под окном. Я проснулась от знакомого родного тембра голоса, но не понимала, откуда он раздается. Смотрю в окно, а он стоит с оркестром, а сам поет с гитарой серенаду итальянской. Мы оба романтики и очень уважаем этот праздник. Я тоже готовлюсь. Уже сделала романтический завтрак, кроме подарков. Даже заказала столик, хотя будем играть спектакль, но после работы хочу, чтобы поужинали в хорошем ресторане", - рассказала актриса.

Екатерина Бужинская, певица.

"6 лет назад мой будущий муж Дмитрий накануне дня влюбленных сказал: "Быстро собирай чемодан, покажу тебе рай на земле". 14 февраля уже были на Мальдивах вдвоем в одном из лучших отелей мира. Именно в этот день он предложил выйти замуж. Это произошло на рассвете. Он разбудил меня. За это рассердилась на него, потому что сама поздно ложусь спать. Ранний подъем - это война с организмом. Но когда увидела сердце из лепестков роз, заплакала", - вспоминает Бужинская.

Автор: фото предоставлено Екатериной Бужинской
  Екатерина Бужинская с супругом Дмитрием
Екатерина Бужинская с супругом Дмитрием

Каждый год 14 февраля певица вместе с мужем пытаются отпраздновать этот день на новом месте.

"Мы очень любим путешествовать. В этом году мы в Сицилии", - сказала певица.

Lilu, певица, телеведущая

Автор: фото предоставлено пиар-менеджером lilu
  Lilu, певица
Lilu, певица

"Один из самых романтичных дней Валентина я отмечала в Барселоне. Это незабываемое и величественный город. Более того, в Европе уделяют большое внимание этому празднику. Поэтому, находясь в Барселоне, ты действительно чувствуешь настоящую сказку, ты будто сам находишься в романтической феерии, царящей по всему городу. Рекомендую всем проводить этот день в Европе. Несмотря на то, что по всему миру с этого дня уже давно делают бизнес, но в Европе его делают красиво", - отметила Lilu.

Злата Огневич, певица

Автор: фото предоставлено пиар-менеджером Златы Огневич
  Злата Огневич
Злата Огневич

"Я очень люблю джаз и мне дарили поездку на джазовый фестиваль в Европе. Это было незабываемо! И это был один из лучших дней влюбленных. Но также могу сказать, что отличная идея провести День святого Валентина на рок-фестивале и в путешествии", - говорит певица.

Ольга Фреймут, телеведущая

"Проснулась утром, а стол засервирован фарфоровым сервизом, о котором давно мечтала. Муж купил к празднику, хотя сам удивляется моей огромной коллекции чашек, которая уже в трех сервантах не помещается. Это и есть любовь. Вам - теплых взаимных чувств", - написала в nstagram ведуча.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

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Тимур Мирошниченко, телеведущий сегодня рассказал, какой самый романтичный поступок сделал в жизни.

"Старт нашей семьи был по предложению руки и сердца. Наполнен романтикой и сюрпризамы. Это было в Барселоне, куда мы с тогда еще будущей женой поехали праздновать ее день рождения. Еще в августе приобрел обручальное кольцо и все время носил ее с собой, ожидая благоприятный момент. Так и проходил с ним в кармане несколько месяцев до октября. Жена ни о чем не догадывалась. Ведь я ехал в аэропорт из командировки, все мои вещи собирала она. Я кинул сумку в машину, взял ту, что собрала любимая, и мы полетели. 9 октября я положил кольцо в карман шорт и мы пошли гулять. Я знал, что это будет сегодня, но ждал тот самый миг. Весь день все шло не так. Там распроданы билеты, там ремонт, там закрыто. Все наши планы кувырком", - пишет в Instagram Мирошниченко.

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Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)

На закате едва успевают на последний фуникулер на гору Монжуик. Там уговаривают такси отвезти к одноименному замку, который должен закрыться за 15 мин. В самом замке в уговорили кассира продать билет, хотя осталось всего 10 мин. И побежали на экскурсию, рассказывает телеведущий.

"Конечно, мы были там одни. Солнце уже садилось, и перед нами открылся безумной красоты пейзаж. Весь город на ладони, порт, море и первые звезды на небе. Я почувствовал, что время пришло. Достал кольцо, обнял и спросил "Будешь?". В ответ я услышал слезы радости. Вместо тысячи слов. Это 100% был самый романтичный день в нашей жизни. Но я призываю вас радовать любимых не только по праздникам, а ежедневно! Они этого заслуживают" - подчеркнул Мирошниченко.

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Святой великомученик Валентин родился в ІІІ в. н.э. В те времена римский император Юлий Клавдий іі запрещал своим воинам жениться, но молодой священник Валентин тайно венчал влюбленных. Его арестовали, но за решеткой он влюбился в дочь тюремщика Юлию. Девушка была слепая, но священник исцелил ее.

За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своих чувствах, и подписал его "Твой Валентин". Прочитано оно было уже после казни. Отсюда и пошла традиция отправлять открытки-валентинки. Мученика казнили 14 февраля 269 года. А через 200 лет Валентина провозгласили святым.

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