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среда, 06 марта 2019 12:12

С чашкой и ноутбуком: Кортни Кардашьян снялась полностью обнаженной

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  Фото: www.instagram.com/kourtneykardash/
Фото: www.instagram.com/kourtneykardash/

Американская звезда Кортни Кардашьян опубликовала снимок на котором она полностью без одежды.

На фото Кортни сидит на столешнице в ванной комнате, положив ногу на ногу. На девушке нет одежды, только на голове намотано полотенце.

Звезда сидит спиной к зеркалу, держа в одной руке чашку, а в другой открытый ноутбук. Ими Кардашьян частично прикрыла свою грудь.

Звезда решила прорекламировать свой новый бизнес-проект - интернет-сайт Poosh о стиле жизни и советами для женщин.

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C O M I N G. S O O N. @poosh

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

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