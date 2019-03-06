С чашкой и ноутбуком: Кортни Кардашьян снялась полностью обнаженной

Американская звезда Кортни Кардашьян опубликовала снимок на котором она полностью без одежды.
На фото Кортни сидит на столешнице в ванной комнате, положив ногу на ногу. На девушке нет одежды, только на голове намотано полотенце.
Звезда сидит спиной к зеркалу, держа в одной руке чашку, а в другой открытый ноутбук. Ими Кардашьян частично прикрыла свою грудь.
Звезда решила прорекламировать свой новый бизнес-проект - интернет-сайт Poosh о стиле жизни и советами для женщин.
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Самым молодым миллиардером в истории стала 21-летняя американская модель Кайли Дженнер. Ее состояние оценивают в один миллиард долларов. Дженнер стала самым молодым миллиардером из тех, кто самостоятельно заработал свое состояние.
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