Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома

Певица Руслана снялась на фоне своего экодома.

На странице в Facebook звезда поделилась рядом фотографий, на которых предстает в черном топе и кожаных штанах. Позади знаменитости видно те же ветряки, которые производят энергию в доме Русланы.

"Мой дом и студия собирает энергию солнца и ветра, дает мне вдохновение. Эту энергию хочется совершенствовать бесконечно ... Солнце всегда светит нам, ветер всегда с нами! И нашей энергии достаточно, чтобы стать навсегда свободными ... Скоро День независимости Украины . И мы готовим вам праздник музыки, большой концерт! " - заинтриговала Руслана.

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Певица Руслана открыла двери своего "энергетически независимого дома" под Киевом еще в марте. Артистка провела экскурсию своим жильем.