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среда, 25 декабря 2019 04:29

Розовые, синие, зеленые: показали, как выглядят звездные елки перед Новым Годом

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  Катя Осадчая без мейкапа на лице украшает елку
Катя Осадчая без мейкапа на лице украшает елку

Новый 2020 год уже через неделю. Многие украинцы успели украсить свой дом гирляндами и игрушками. Звезды тоже не отстают и показывают в социальных сетях, как они украшают елку в доме и свой дом.

Gazeta.ua собрала лучшие фото украинских и мировых звезд кино и шоу-биза с главным деревом Нового Года.

Меттью Макконахи Камилла Алвес

Мелания Трамп

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"The Spirit of America" #ChristmasWhiteHouse2019

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

Хлои Кардашьян

Катя Осадча

ооооо

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А ми в процесі🎄❤️! Прикрашати ялинку- це найбільша радість з дитинства! Обожнюю!!!!! Кайфую!!!!! Насолоджуюсь кожною іграшкою!!!!! Для Польки- це нові враження))), вона б з'їла цю ялинку😂😂😂, так радіє їй! Діана - вже профі: розказує що і як треба прикрашати, а я просто щаслива, дивлячись на усмішки дітей. В передчутті свята... А Ви вже прикрасили ялинку? Стоїть вже красуня у Вас? В яких кольорах? P.S. Я хотіла в цьому році зробити білосніжну, але діти внесли свої корективи))). У них своє бачення! А я завжди дослухаюся #яжемать 😂😉💋🎄🎄🎄 #дикасімейка

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Лилия Ребрик

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Кто очень рано просыпается ... тот ,не понимает : ещё ночь или уже день 🥰 декабрь❤️❤️❤️

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

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Рождественскую елку литовского Вильнюса признали лучшей в Европе. В первую пятерку самых красивых праздничных деревьев в городах Европы также вошли елки чешской Праги, французского Страсбурга, немецкого Кельна и Киева.

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