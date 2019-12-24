Розовые, синие, зеленые: показали, как выглядят звездные елки перед Новым Годом

Катя Осадчая без мейкапа на лице украшает елку

Новый 2020 год уже через неделю. Многие украинцы успели украсить свой дом гирляндами и игрушками. Звезды тоже не отстают и показывают в социальных сетях, как они украшают елку в доме и свой дом.

Gazeta.ua собрала лучшие фото украинских и мировых звезд кино и шоу-биза с главным деревом Нового Года.

Меттью Макконахи Камилла Алвес

Мелания Трамп

Посмотреть эту публикацию в Instagram "The Spirit of America" #ChristmasWhiteHouse2019 Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 2 Дек 2019 в 2:42 PST

Хлои Кардашьян

Катя Осадча

ооооо

Лилия Ребрик

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удивите коллег: показали идеи креативных офисных елок

Рождественскую елку литовского Вильнюса признали лучшей в Европе. В первую пятерку самых красивых праздничных деревьев в городах Европы также вошли елки чешской Праги, французского Страсбурга, немецкого Кельна и Киева.