Розовые, синие, зеленые: показали, как выглядят звездные елки перед Новым Годом

Новый 2020 год уже через неделю. Многие украинцы успели украсить свой дом гирляндами и игрушками. Звезды тоже не отстают и показывают в социальных сетях, как они украшают елку в доме и свой дом.
Gazeta.ua собрала лучшие фото украинских и мировых звезд кино и шоу-биза с главным деревом Нового Года.
Меттью Макконахи Камилла Алвес
Мелания Трамп
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Хлои Кардашьян
Катя Осадча
ооооо
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А ми в процесі🎄❤️! Прикрашати ялинку- це найбільша радість з дитинства! Обожнюю!!!!! Кайфую!!!!! Насолоджуюсь кожною іграшкою!!!!! Для Польки- це нові враження))), вона б з'їла цю ялинку😂😂😂, так радіє їй! Діана - вже профі: розказує що і як треба прикрашати, а я просто щаслива, дивлячись на усмішки дітей. В передчутті свята... А Ви вже прикрасили ялинку? Стоїть вже красуня у Вас? В яких кольорах? P.S. Я хотіла в цьому році зробити білосніжну, але діти внесли свої корективи))). У них своє бачення! А я завжди дослухаюся #яжемать 😂😉💋🎄🎄🎄 #дикасімейка
Лилия Ребрик
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Кто очень рано просыпается ... тот ,не понимает : ещё ночь или уже день 🥰 декабрь❤️❤️❤️
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Рождественскую елку литовского Вильнюса признали лучшей в Европе. В первую пятерку самых красивых праздничных деревьев в городах Европы также вошли елки чешской Праги, французского Страсбурга, немецкого Кельна и Киева.
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