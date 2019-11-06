Российской актрисе закрыли дорогу в Украину

maximonline Маргарита Аброськина

Из-за незаконных визитов в оккупированный Крым на 3 года "закрыли" украинскую границу российской актрисе Маргарите Аброськиной.

"В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ - актриса, которая прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупирован ее страной Крымский полуостров", - сообщает Пограничная служба.

За нарушение требований украинского законодательства актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь".

Пограничники традиционно не называют имя персоны нон грата, но по данным УП, речь идет о 25-летнюю актрису сериалов Маргариту Аброськин, пишет Украинская правда.

Пограничники отмечают, что в целом с начала года выявили более 5000 фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. За это нарушение (по ст.204-2 КУоАП) составлено 4251 админпротокол.

Кроме того, за это правонарушение 1314 иностранцам отказано в пересечении государственной границы, а в отношении почти 915 - принято решение о запрете въезда в Украину.

Также с начала года запрет въезда в Украину получили 43 иностранцы из числа деятелей культуры и искусства.

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Российскую журналистку Марию Князеву принудительно вернули в РФ за деструктивную деятельность. Не имеет права возвращаться в Украину 3 года. Она работала под псевдонимом "Саушкина" на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".