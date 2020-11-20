Российский продюсер Максим Фадеев угрожает нацбезопасности Украины

Максим Фадеев угрожает набезопасности Украины. Фото: РИА Новости

Российского музыканта и продюсера Максима Фадеева внесли в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российскому певцу запретили въезд в Украину

В ведомстве заявили, что 11 ноября в министерство поступило письмо с перечнем лиц, которые угрожают нацбезопасности. Среди них было имя гражданина РФ Максима Фадеева.

Известному российскому продюсеру Максу Фадееву продлили запрет на въезд в Украину на 3 года.