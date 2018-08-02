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четверг, 02 августа 2018 18:11

Роскошная Меган Маркл обогнала Кейт Миддлтон в рейтинге самых стильных Tatler
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Лили Колинз
Фото: Reuters
Меган Маркл
Амелия Виндзор
Дуа Липа
Королева Елизавета ІІ

Журнал Tatler обнародовал список самых стильно одетых людей в 2018 году. 11 мест заняли представители аристократии.

В списке оказалась королева Елизавета II, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, Меган Маркл — Tatler начал свой рейтинг с нее.

В рейтинг вошел и пятилетний принц Джордж, став самым юным участником этого модного соревнования. Маленького наследника британского престола отметили за его элегантный классический стиль, который напомнил многим образ героя Кристофера Робина из сказки английского автора Александра Милна.

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Отметила редакция и адвоката и правозащитника Амаль Клуни.

Из киноактрис выше всех забралась Лили Джеймс, которая недавно блистала на премьере фильма "Мама Миа 2" в бело-голубом платье от Oscar De La Renta из круизной коллекции 2019 года.

Все больше набирает оборотов скандал связанный с отцом Меган Маркл. Мужчина дает интервью прессе о том, как скучает по дочери и не может с ней общаться даже через помощников.

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