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суббота, 10 июля 2021 14:44

Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над "и"

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Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над &quot;и&quot;
Ходят слухи о романе Святослава Вакарчука и Виталина Мусиенко. Фото: intermarium

46-летний солист украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые решил прокомментировать слухи о его романе с 26-летней певицей Виталиной Мусиенко.

Об этом от заявил в комментарии Obozrevatel на фестивале Atlas Weekend.

По словам фронтмена, с молодой певицей его связывают только творческие и рабочие отношения. Он назвал слухи "бессмысленными".

"Слухи дурацкие. Их нечего комментировать. Я взрослый человек. Мусиенко вышла с нами на сцену в качестве специального гостя", - отметил певец.

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Вакарчук заявил, что всегда рад поддержать "активные творческие отношения" с Виталиной.

"Надеюсь, что у нее все будет очень хорошо с точки зрения ее будущей сольной карьеры", - отметил он.

Вакарчук выступал в пятницу, 9 июля, на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве.

Фронтмена группы "Океан Эльзы" 46-летнего Святослава Вакарчука заподозрили в романе с певицей 23-летней Виталиной Мусиенко. Женщина была подопечной Вакарчука в вокальном шоу "Голос страны". Сейчас вместе с музыкантом ездит в туре его нового музыкального проекта "Оранжерея".

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