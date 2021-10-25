Родители-пасторы и побег из дома: неожиданные факты из жизни именинницы Кэти Перри

Американская певица и композитор Кэти Перри 25 октября отмечает 37 лет. Ее песня I Kissed a Girl в 2008 году возглавила чарты 15 стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Австралия и Ирландия.

Gazeta.ua подготовила малоизвестные факты об имениннице.

1. Настоящее имя исполнительницы - Кэти Хадсон. Родилась и выросла в семье пасторов пятидесятников. Будущую звезду воспитывали строго: под запретом были "Гарри Поттер", "Смурфики" и современная музыка. Начала карьеру певицы в церкви родителей в девять лет.

2. 15-летней перестала ходить на занятия в школу. Год спустя выпустила альбом в стиле христианского рока. В 17 лет уехала из родительского дома, чтобы посвятить время музыке.

3. В 19 лет сменила фамилию на девичье имя матери - Перри. Сделала это для того, чтобы ее не путали с американской актрисой Кейт Хадсон. Еще в юном возрасте певица сделала тату с надписью "Иисус" на запястье, чтобы подчеркнуть свою веру и убеждения.

Фото: instagram.com/katyperry

4. Перри писала тексты синглов для многих популярных певцов, среди которых Селена Гомес и Бритни Спирс. В 2012 году музыкальное издание Billboard назвало ее женщиной года.

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5. Перри и британский актер Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. Были вместе в течение 10 месяцев и, казалось, были очень счастливы. Однако в феврале 2017 года внезапно расстались. Говорили, что причиной всему стало нежелание актера думать о совместном будущем: якобы Кэти хотела "свадьбу и детей", а Орландо не был готов к такому быстрому развитию событий. Уже через шесть месяцев после расставания пару снова видели вместе. Звезды посетили концерт Эда Ширана в Staples Center в Лос-Анджелесе.

Пара хотела жениться весной 2020 года, но пандемия изменила их планы. 27 августа 2020 года певица родила дочь, которую назвали Дейзи Дав Блум.

Актер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри объявили о помолвке в феврале 2019 года. Известно, что Блум сделал предложение своей возлюбленной в День Всех Влюбленных.