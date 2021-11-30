Рита Ора, Шер и Игги Поп в эпатажных образах появились на страницах календаря Pirelli 2022

Британская дочерняя компания итальянской компании-производителя шин Pirelli выпустила традиционный ежегодный календарь. Для работы над ним приглашают не только популярных фотографов, но и знаменитостей.

На этот раз автором календаря стал канадский музыкант и фотограф Брайан Адамс. Фотоисторию назвали "В дороге", поскольку музыкантам приходится постоянно гастролировать. Героями календаря на 2022 год стали певцы Шер, Граймс, Дженнифер Хадсон, Рита Ора и другие.

"Когда видишь эту фотоисторию, понимаешь, что это день из жизни каждого артиста, особенный момент: до выхода на сцену или после, обед в ресторане, отдых в отеле во время тура. Каждого из героев я снимал с мыслью показать именно такой особенный момент", - поделился фотограф Адамс.

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Фото: Брайан Адамс для Pirelli

Календарь Pirelli впервые был выпущен в 1964-м. Сейчас насчитывается 48 изданий, которые создали 37 звездных фотографов. В последние годы календарь Pirelli изменил концепцию. Его героями становятся не модели, ранее позировавшие обнаженными. Теперь это - женщины и мужчины, добившиеся успехов в разных сферах деятельности. Календарь отказался от стандартов красоты и теперь стремится отразить разнообразие.