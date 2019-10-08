Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями

Фото: @badgalririgallery

Барбадосская певица Рианна объявила о выпуске визуальной автобиографии, которая будет содержать исключительно фотографии

31-летняя звезда анонсировала проект в Instagram, в котором поделилась некоторыми кадрами с будущей фотокниги.

В альбом поместили 1050 фотографий. Автобиография будет выпущена в сотрудничестве с издательством Phaidon.

По словам Рианны, работа над проектом длилась более 5 лет.

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"5 лет работы и я счастлива поделиться с вами этой коллекцией незабываемых воспоминаний. Спасибо всем фотографам и художникам, которые работали со мной, а также издательству Phaidon за то, что помогли мне создать свое первое произведение искусства в этой новой для меня индустрии", - подписала артистка опубликован в сети тизер.

Визуальная автобиография вместила в себе снимки из личного архива Рианны. Фотокнига покажет звезду в детстве, на первых гастрольных турах и в ярких моментах ее жизни.

Стоимость The Rihanna Book - $120. Автобиография появится в продаже с 10 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 7 Окт 2019 в 7:41 PDT

Недавно певица Рианна порадовала поклонников соблазнительными снимками в белье. Фото звезда опубликовала в Instagram.