 
Ексклюзивы
1/5
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2520
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 2142
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1188
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 333
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1215
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2952
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 999
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4689
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 369
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
5
4
6
3
5
Рианна в кружевном белье соблазнила фанатов аппетитными формами
Рианна в кружевном белье соблазнила фанатов аппетитными формами
Лилия Подкопаева стала матерью в третий раз: первые фото новорожденного ребенка
Лилия Подкопаева стала матерью в третий раз: первые фото новорожденного ребенка
20 метров тюли и 10 метров перья: секреты свадебного платья Екатерины Кухар
20 метров тюли и 10 метров перья: секреты свадебного платья Екатерины Кухар
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
&quot;Мисс Украина 2019&quot; Маргарита Паша откровенно рассказала о пластических операциях
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша откровенно рассказала о пластических операциях
Видео
Все видео
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"
Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"
Maruv соблазнит судей "Танцев со звездами" сексуальной хореографией на пилоне
Maruv соблазнит судей "Танцев со звездами" сексуальной хореографией на пилоне
"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой
"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4689
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5121
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1710
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31248
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 279
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 13:00

Рианна в кружевном белье соблазнила фанатов аппетитными формами
5

  Комментировать

Рианна соблазнила сеть новыми снимками.
Фото: @badgalriri
Рианна соблазнила сеть новыми снимками.
Рианна соблазнила сеть новыми снимками.
Рианна соблазнила сеть новыми снимками.
Рианна соблазнила сеть новыми снимками.

Барбадосская певица и дизайнерка Рианна поделилась в сети соблазнительными снимками в нижнем белье от собственного бренда.

Пикантные фото появились в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Круглая грудь и сексуальное белье: Рианна снялась в пикантной съёмке

На фотографиях Рианна позировала в черном полупрозрачном кружевном белье лежа на кровати. Сексуальный образ звезды довершали перчатки и яркий макияж.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительных фото Рианны.

"Рири, почему так роскошно?", "это выглядит так эпически", "тетя Рианна хочет убить нас своей красотой", "я так горжусь тобой", "это шоу что-то невероятное"

Певица Рианна снялась в новой фотосессии для глянцевого издания Vogue Hong Kong. Знаменитость примерила образы от таких брендов, как Louis Vuitton, Dries Van Noten и Alexander McQueen.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рианна в кружевном белье соблазнила фанатов аппетитными формами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Запретили украинский язык в вузах

Украинские военные договорились об активных действиях

Первое кругосветное путешествие длилось три года

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 35424
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
3
 Просмотров: 31698
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 27045
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн Просмотров: 22052
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
4
 Просмотров: 21293
Знаменитости
Ким Кардашян напугала сеть пораженным болезнью лицом
Ким Кардашян напугала сеть пораженным болезнью лицом Просмотров: 18
Фейковая кома: кто пытается пропиариться на болезни Заворотнюк
Фейковая кома: кто пытается пропиариться на болезни Заворотнюк Просмотров: 810
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
 Просмотров: 288
Лилия Подкопаева стала матерью в третий раз: первые фото новорожденного ребенка
Лилия Подкопаева стала матерью в третий раз: первые фото новорожденного ребенка
4
 Просмотров: 2637
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
 1 Просмотров: 1674
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
3
Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности
3
Суд отменил арест Ефремова
3
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Голосов: 37681
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua