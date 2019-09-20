Рианна в кружевном белье соблазнила фанатов аппетитными формами

Фото: @badgalriri

Барбадосская певица и дизайнерка Рианна поделилась в сети соблазнительными снимками в нижнем белье от собственного бренда.

Пикантные фото появились в Instagram.

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На фотографиях Рианна позировала в черном полупрозрачном кружевном белье лежа на кровати. Сексуальный образ звезды довершали перчатки и яркий макияж.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительных фото Рианны.

"Рири, почему так роскошно?", "это выглядит так эпически", "тетя Рианна хочет убить нас своей красотой", "я так горжусь тобой", "это шоу что-то невероятное"

Певица Рианна снялась в новой фотосессии для глянцевого издания Vogue Hong Kong. Знаменитость примерила образы от таких брендов, как Louis Vuitton, Dries Van Noten и Alexander McQueen.