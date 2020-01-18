Рианна ушла от бойфренда-миллиардера

Барбадосская певица Рианна и саудивськиий миллиардер Хассан Джамиль встречались 3 года. Фото: UsWeekly

Барбадосская певица Рианна разорвала отношения с бойфрендом. С саудовским миллиардером Хассаном Джамилем 31-летняя исполнительница встречалась 3 года.

"Что стало причиной разрыва, пока не известно. В их романе постоянно была динамика. Они полные противоположности, которые гармонично сочетались вместе: Хассан – спокойный и серьезный, а Рианна – веселая и безумная", - цитирует издания UsWeekly близкое к паре окружение.

Семья Хассана Джамиля владеет компанией Abdul Latif Jameel, которая является дистрибьютором Toyota в странах Ближнего Востока. Хассан также руководит благотворительной организацией Community Jameel Saudi Arabia. Раньше он встречался с британськой моделью Наоми Кемпбел.

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У Рианны раньше были романы с хип-хоп исполнителем Крисом Брауном, баскетболистом Джей Смитом и певцом Ашер.

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