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понедельник, 23 сентября 2019 18:04

Рианна соблазнила сеть полупрозрачным бельем
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Рианна поделилась пикантными фото в сети.
Фото: @badgalriri
Рианна поделилась пикантными фото в сети.
Рианна поделилась пикантными фото в сети.

Барбадосская певица Рианна порадовала поклонников соблазнительными снимками в белье.

Фото звезда опубликовала в Instagram.

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На снимках Рианна появилась с ярким макияжем и в прозрачном бюстгальтере от собственного бренда нижнего белья.

Читатели звезды пришли в восторг от новых снимков.

"Ты выглядишь, как богиня", "ты такая роскошная", "невероятно красивая".

Недавно певица и дизайнер Рианна поделилась в сети соблазнительными снимками в нижнем белье от собственного бренда.

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