Рианна соблазнила сеть полупрозрачным бельем

Барбадосская певица Рианна порадовала поклонников соблазнительными снимками в белье.
Фото звезда опубликовала в Instagram.
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На снимках Рианна появилась с ярким макияжем и в прозрачном бюстгальтере от собственного бренда нижнего белья.
Читатели звезды пришли в восторг от новых снимков.
"Ты выглядишь, как богиня", "ты такая роскошная", "невероятно красивая".
Недавно певица и дизайнер Рианна поделилась в сети соблазнительными снимками в нижнем белье от собственного бренда.
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