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четверг, 20 июня 2019 22:45

Рианна пожаловалась на новые грудь

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Автор: Splash News
  Рианна пожаловалась на большую грудь
Рианна пожаловалась на большую грудь

Недавно барбадосская певица Рианна поразила стильным выходом в темно-зеленом комбинезоне в клетку. Открытый верх продемонстрировал пышный бюст знаменитости.

"Я имею грудь, которую никогда не имела до этого. Иногда я не знаю, как спать. Это вызов даже подобрать одежду", - прокомментировала Рианна.

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Поклонницы поддерживают выбор певицы не следовать модельным стандартам, взамен пропагандируя пышные формы. Через личный облик Рианны американки обращают внимание и на белье, которое она создает.

Автор: Splash News
  Рианна пожаловалась на большую грудь
Рианна пожаловалась на большую грудь

"Женщины получают персональные комплекты под их размеры, но мне нравится, как они выглядят на мне или девушках с пышными формами", - добавила звезда.

Британская певица 31-летняя Адель сбросила вес с помощью занятий пилатесом. Своими результатами похвасталась на новом снимке с группой The Spice Girls. Пользователи утверждают, что так на артистку повлиял развод с Саймоном Конеки после 3 лет брака.

Metro
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