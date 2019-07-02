Рэперка alyona alyona набила тату в пикантном месте

Автор: tsn.ua Рэперка набила первую татуировку

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona поделилась с подписчиками своим первым тату на пикантном месте.

Фото, как набивают татуировку, звезда опубликовала в Insta-stories.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alyona alyona показала пышную фигуру на пляже

На снимке ненакрашенная рэперка прикрывала обнаженную грудь руками. Тату-мастер набивал рисунок между грудью звезды.

"Есть тату публичные, а есть личные", - прокомментировала фотографию alyona alyona.

Рэп-исполнительница alyona alyona, после отпуска в Барселоне приехала отдохнуть в Барышевку. На фото певица изображена в розовом пляжном костюме, стоя в озере.