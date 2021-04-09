Регина Тодоренко в купальнике рассказала, как разорвать кармический узел

 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 126
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 648
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2007
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 639
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 738
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2007
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1890
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 549
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 684
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 918
Фото
Все фото
6
3
26
12
6
Победительница &quot;Холостяка&quot; опубліковала фото топлесс
Победительница "Холостяка" опубліковала фото топлесс
В Екатерины Кухар в труппе появилась конкурентка
В Екатерины Кухар в труппе появилась конкурентка
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Видео
Все видео
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Каменских выпустила первую серию собственного реалити
Каменских выпустила первую серию собственного реалити
У Кароль во время съемки шоу расстегнулась платье
У Кароль во время съемки шоу расстегнулась платье
Интервью
1/5
Маршрутка приносит в день около 2 тыс. грн. Есть желающие "крышевать" этот рынок - эксперт
Маршрутка приносит в день около 2 тыс. грн. Есть желающие "крышевать" этот рынок - эксперт
Просмотров: 495
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2007
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 585
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 414
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 144
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
пятница, 09 апреля 2021 23:46

Регина Тодоренко в купальнике рассказала, как разорвать кармический узел

  Комментировать
Автор: instagram.com/reginatodorenko
  Регина Тодоренко посоветовала, как не повторять ошибок в новых отношениях
Регина Тодоренко посоветовала, как не повторять ошибок в новых отношениях

30-летняя телеведущая Регина Тодоренко решила не просто похвастаться фигурой в купальнике, но и посоветовать своим подписчицам в Instagram, как не повторять ошибок в новых отношениях.

"Переходя из отношений в отношения, ты замечаешь определенную цикличность и повторение одного и того же сценария. Но почему? Ведь ты искренне пытаешься в новых отношениях быть новой, неужели недостойна счастье?", - риторически спросила ведущая.

Регина заверила, что каждый человек достоин счастья, но часто методы достижения бывают неэффективными.

"Сейчас читаю книгу Р.Норвуд "Девушки, которые слишком любят сильно". В ней автор описывает самое интересное психологическое исследование, которое показывает, что люди во взрослой жизни играют в те игры, которые когда-то в детстве нанесли им травмы. То есть пока ты не найдешь эффективный алгоритм, ты не выйдешь из игры, и как в любимой компьютерной игре SuperMario при неправильном ходе тебя будет отбрасывать на начало. И этот кармический узел может держать вас еще долго, до тех пор, пока вы не наиграетесь и в конце концов не создадите новый механизм прохождения этой закольцованной игры! Или просто перестанете в нее играть! Желаю всем нам играть только в здоровые и полезные игры, а лучше просто жить в удовольствие ", - подытожила Тодоренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победительница "Холостяка" опубліковала фото топлесс

30-летняя телеведущая Регина Тодоренко обновила имидж. Звезда перекрасила волосы в розовый цвет. Новый образ она продемонстрировала в Іnstagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Регина Тодоренко в купальнике рассказала, как разорвать кармический узел». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 30917
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 19999
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 9469
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 9108
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
5
 Просмотров: 4113
Знаменитости
Победительница "Холостяка" опубліковала фото топлесс
Победительница "Холостяка" опубліковала фото топлесс
6
 Просмотров: 1252
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
 Просмотров: 126
В Екатерины Кухар в труппе появилась конкурентка
В Екатерины Кухар в труппе появилась конкурентка
3
 Просмотров: 738
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
26
 Просмотров: 1683
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
6
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
5
Стерненко выпустили из СИЗО
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Чужі
1
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"
Голосов: 42868
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть