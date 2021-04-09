Регина Тодоренко в купальнике рассказала, как разорвать кармический узел

Автор: instagram.com/reginatodorenko Регина Тодоренко посоветовала, как не повторять ошибок в новых отношениях

30-летняя телеведущая Регина Тодоренко решила не просто похвастаться фигурой в купальнике, но и посоветовать своим подписчицам в Instagram, как не повторять ошибок в новых отношениях.

"Переходя из отношений в отношения, ты замечаешь определенную цикличность и повторение одного и того же сценария. Но почему? Ведь ты искренне пытаешься в новых отношениях быть новой, неужели недостойна счастье?", - риторически спросила ведущая.

Регина заверила, что каждый человек достоин счастья, но часто методы достижения бывают неэффективными.

"Сейчас читаю книгу Р.Норвуд "Девушки, которые слишком любят сильно". В ней автор описывает самое интересное психологическое исследование, которое показывает, что люди во взрослой жизни играют в те игры, которые когда-то в детстве нанесли им травмы. То есть пока ты не найдешь эффективный алгоритм, ты не выйдешь из игры, и как в любимой компьютерной игре SuperMario при неправильном ходе тебя будет отбрасывать на начало. И этот кармический узел может держать вас еще долго, до тех пор, пока вы не наиграетесь и в конце концов не создадите новый механизм прохождения этой закольцованной игры! Или просто перестанете в нее играть! Желаю всем нам играть только в здоровые и полезные игры, а лучше просто жить в удовольствие ", - подытожила Тодоренко.

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30-летняя телеведущая Регина Тодоренко обновила имидж. Звезда перекрасила волосы в розовый цвет. Новый образ она продемонстрировала в Іnstagram.