Редкие кадры: показали фото звезд, которые мало кто видел

Звезды Голливуда по профессии должны выглядеть привлекательно и красиво. Но кроме работы, они имеют и личную жизнь в которой много будничных моментов.

На этих кадрах музыканты, актеры и изобретатели - простые люди. Фотографии известных персон, которые раньше мало кто видел, опубликовало издание AdMe.ru.

На личных фото изображены Гвинет Пэлтроу, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, Киану Ривз, Г`ю Джекмен Майкл Джексон, Маск. Многих на фото трудно узнать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из космоса показали, как цветет Балтика

Фото: Eats News

Звездная мама и светская львица Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсонова. Украинка уже несколько лет фотографирует все семейство Кардяшян-Дженнер.