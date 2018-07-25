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четверг, 26 июля 2018 02:24

Редкие кадры: показали фото звезд, которые мало кто видел
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Звезды Голливуда по профессии должны выглядеть привлекательно и красиво. Но кроме работы, они имеют и личную жизнь в которой много будничных моментов.

На этих кадрах музыканты, актеры и изобретатели - простые люди. Фотографии известных персон, которые раньше мало кто видел, опубликовало издание AdMe.ru.

На личных фото изображены Гвинет Пэлтроу, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, Киану Ривз, Г`ю Джекмен Майкл Джексон, Маск. Многих на фото трудно узнать.

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Мальчик справа - Джастин Тимберлейк, перед ним — Кристина Агилера, внизу — Райан Гослинг и Бритни Спирс. "Клуб Микки Мауса", 1990-е годы
Фото: Eats News
Майкл Джексон и его сестра Ла Тойя заваривают чай
Джейсон Момоа, 1999 год
Илон Маск в возрасте 17 лет
Найдите Дженнифер Лопес. 1992 год

Звездная мама и светская львица Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсонова. Украинка уже несколько лет фотографирует все семейство Кардяшян-Дженнер.

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