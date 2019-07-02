Развод за 632 миллиона долларов: известны подробности расставания Джоли и Питта

Джоли и Питт не могут развестить через деление имущества. Фото: www.cosmo.ru

Голливудские звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут завершить бракоразводный процесс через раздел имущества.

За время брака пара заработала в общий бюджет $632 млн, сообщило издание Mirror.

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По словам правовых экспертов, чтобы решить финансовую тяжбу понадобится несколько лет.

В £ 500 млн оцениваются особняки, винтажные вещи, автомобили, мотоциклы, даже фирменная одежда.

Проблема в том, что знаменитости не могут прийти к общему мнению и к компромиссу.

"Они не могут согласиться ни на что, кроме нескольких незначительных пунктов и полностью не сходятся над основными вопросами", - прокомментировал один из юристов бывшей пары.

Голливудская актриса Анджелина Джоли шокировала поклонников отношением к собственным детям. Няня, которая работала в доме звезды, рассказала подробности воспитания младших "Джоли-Питт".