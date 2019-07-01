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понедельник, 01 июля 2019 12:05

Разрешает пить алкоголь и гормоны: как Анджелина Джоли воспитывает детей

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Разрешает пить алкоголь и гормоны: как Анджелина Джоли воспитывает детей
Анджелина Джоли по-особенному воспитывает своих детей. Фото: liza.ua

Голливудская актриса Анджелина Джоли шокировала поклонников отношением к собственным детям.

Няня, которая работала в доме звезды, рассказала подробности воспитания младших "Джоли-Питт", сообщило издание Radar Online.

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По словам работницы дома, Джоли считала детей взрослыми и позволяла им все. За обедом звездная мама наливала старшим детям вина и сама пила вместе с ними.

Джоли позволила дочери Шайло, которая хочет быть парнем, пить гормоны для изменения пола.

"Анджелина всегда старалась быть" крутой мамой", поэтому ничего не запрещала детям", - прокомментировала бывшая няня.

Голливудский актер Брэд Питт признался, что сожалеет о разводе с Дженнифер Энистон и отношения с Анджелиной Джоли.

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