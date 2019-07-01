Разрешает пить алкоголь и гормоны: как Анджелина Джоли воспитывает детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли шокировала поклонников отношением к собственным детям.
Няня, которая работала в доме звезды, рассказала подробности воспитания младших "Джоли-Питт", сообщило издание Radar Online.
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По словам работницы дома, Джоли считала детей взрослыми и позволяла им все. За обедом звездная мама наливала старшим детям вина и сама пила вместе с ними.
Джоли позволила дочери Шайло, которая хочет быть парнем, пить гормоны для изменения пола.
"Анджелина всегда старалась быть" крутой мамой", поэтому ничего не запрещала детям", - прокомментировала бывшая няня.
Голливудский актер Брэд Питт признался, что сожалеет о разводе с Дженнифер Энистон и отношения с Анджелиной Джоли.
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