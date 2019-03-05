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вторник, 05 марта 2019 11:00

Рассказали о причинах суицида солиста The Prodigy

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Рассказали о причинах суицида солиста The Prodigy
Почему солист The Prodigy покончил с собой. Фото:The Sun.

Рассказали о причинах суицида солиста легендарной группы The Prodigy Кита Флинта.

Певец покончил с собой из-за развода и раздела имущества с женой. С японкой Маюми Каи, более известной как DJ MAYUMI, он женился в 2006 году.

За несколько дней до смерти Флинт вынужденно выставил на продажу свой дом, стоимостью почти 2 млн. долларов, в Данмоу в графстве Эссекс, Великобритания, передает The Sun.

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Отмечается, что после разрыва с женой, Флинт упал в тяжелую депрессию и снова начал употреблять наркотики.

Кита Флинта, солиста The Prodigy нашли мертвым утром в понедельник, 4 марта, в своем доме, в графстве Эссексе.

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Дата
05
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