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пятница, 10 мая 2019 16:50

Располневшая Тайра Бэнкс снялась полуобнаженной
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Тайра Бэнкс для глянца
Фото: @tyrabanks
Тайра Бэнкс для глянца
Тайра Бэнкс для глянца
Тайра Бэнкс для глянца
Тайра Бэнкс для глянца

Американская супермодель Тайра Бэнкс снялась для обложки журнала Sports Illustrated. На фото видно, что модель набрала несколько килограммов.

Снимки с мотивирующими подписями Тайра опубликовала в Instagram.

Знаменитость позирует на пляже в крошечном желтом бикини и в сплошном черном купальнике, который украшен камнями.

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"Эти фото для тех, кто думает, что их тело недостаточно прекрасно. У меня не такой плоский живот, как в 22 года, и видно целлюлит. Я всё равно спокойна и расслаблена", - написала супермодель.

Впервые Тайра Бэнкс снялась для Sports Illustrated в 1996-м с моделью из Аргентины Валерией Мацца. Сольную обложку она получила в следующем году.

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