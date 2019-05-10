Располневшая Тайра Бэнкс снялась полуобнаженной

Фото: @tyrabanks

Американская супермодель Тайра Бэнкс снялась для обложки журнала Sports Illustrated. На фото видно, что модель набрала несколько килограммов.

Снимки с мотивирующими подписями Тайра опубликовала в Instagram.

Знаменитость позирует на пляже в крошечном желтом бикини и в сплошном черном купальнике, который украшен камнями.

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"Эти фото для тех, кто думает, что их тело недостаточно прекрасно. У меня не такой плоский живот, как в 22 года, и видно целлюлит. Я всё равно спокойна и расслаблена", - написала супермодель.

Впервые Тайра Бэнкс снялась для Sports Illustrated в 1996-м с моделью из Аргентины Валерией Мацца. Сольную обложку она получила в следующем году.