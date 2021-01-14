Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото

Фото: instagram.com/demirose

Британская модель 25-летняя Деми Роуз поразила фанатов очередной порцией фотографий.

На снимках, опубликованных в Instagram, звезда позировала без бюстгальтера. Она одета в розовую куртку, которую расстегнула так, чтобы показать соблазнительные прелести. Волосы собрала в 2 высоких хвоста. Образ дополнила нежным макияжем.

Модель устроила фотосессию на закате.

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В комментариях поклонники выразили восхищение пышным бюстом звезды и отметили, что Роуз милая и соблазнительная.

Британская модель Деми Роуз выложила новые фото в Instagram. Она позировала в лакированном плащи от prettylittlething. Автором снимке стал фешен-фотограф Бретт Рассел.