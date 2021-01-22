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пятница, 22 января 2021 23:46

Раскованная Деми Роуз взбудоражила воображение фотографиями с бананом
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Модель Деми Роуз поражает поклонников новыми фотографиями
Фото: Instagram.com
Модель Деми Роуз поражает поклонников новыми фотографиями
Модель Деми Роуз поражает поклонников новыми фотографиями
Модель Деми Роуз поражает поклонников новыми фотографиями
Модель Деми Роуз поражает поклонников новыми фотографиями

Британская модель 25-летняя Деми Роуз продолжает свой отдых на испанском острове Ибица. Курортные фотографии публикует на своей странице в Instagram.

На последних фото она кокетливо позирует, сидя на кухонной столешницы с бананом в руке.

"Завтрак", - коротко подписала фотографии на испанском.

Для импровизированной фотосессии Роуз надела розовый топ и спортивные стринги, что демонстрируют ее соблазнительные прелести. Образ дополнила нежным макияжем.

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Британская модель Деми Роуз выложила новые фото в Instagram. Она позировала в лакированном плащи от prettylittlething. Автором снимке стал фешнфотограф Бретт Рассел.

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