Раскованная Деми Роуз взбудоражила воображение фотографиями с бананом

Фото: Instagram.com

Британская модель 25-летняя Деми Роуз продолжает свой отдых на испанском острове Ибица. Курортные фотографии публикует на своей странице в Instagram.

На последних фото она кокетливо позирует, сидя на кухонной столешницы с бананом в руке.

"Завтрак", - коротко подписала фотографии на испанском.

Для импровизированной фотосессии Роуз надела розовый топ и спортивные стринги, что демонстрируют ее соблазнительные прелести. Образ дополнила нежным макияжем.

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Британская модель Деми Роуз выложила новые фото в Instagram. Она позировала в лакированном плащи от prettylittlething. Автором снимке стал фешнфотограф Бретт Рассел.