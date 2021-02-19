Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже

Фото: Instagram.com

Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери часто публикует соблазнительные кадры из смелых фотосессий в Instagram.

На последних снимках звезда позирует в тесном топе, что едва прикрывает грудь, и крошечных трусиках. На одном из кадров модель сидит спиной к фотографу, демонстрируя пышные ягодицы и растяжки на коже.

"Можем ли нормализовать растяжки?" - написала Чери и порекомендовала подписчикам следить за ее ежедневным контентом и набором физических упражнений.

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Фитнес-модель Ана Чери активно ведет блог в Instagram. У нее насчитывается более 12,5 млн подписчиков.