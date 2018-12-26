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среда, 26 декабря 2018 15:22

Радость на показ: стильные Меган Маркл и Кейт Миддлтон опровергли слухи о своей ссоре
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Фото: Reuters

Королевская семья в составе Елизаветы II, Кейт Миддлтон, принцев Гарри и Вильма, Меган Маркл, принцессы Софии и других монарших особ посетили праздничную службу в Сандригеме .

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддтон нарядилась в красное пальто-платье от марки Catherine Walker, которое дополнила шляпкой, перчатками, красным клатчем Bayswater от Mulberry, темными колготками и туфлями на каблуке от Gianvito Rossi. Образ напоминал стиль 1940-х годов.

Герцогиня Сассекская , Меган Маркл предпочла более современный наряд : темное пальто за £ 2,250 от Victoria Beckham, к которому шли сапоги той же марки. Изюминкой стал клатч за £ 1,200 от жены Дэвида Бекхэма.

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Ранее поговаривали, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл не ладятся отношения. Герцогини не захотели вместе праздновать Рождество и принц Гарри вообще переезжает с женой.

Публично герцогини выражали дружеские отношения: общались и улыбались во время разговора.

Меган Маркл и принц Гарри ожидают первенца весной, пара поженилась в мае этого года.

dailymail.co.uk
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