Радость на показ: стильные Меган Маркл и Кейт Миддлтон опровергли слухи о своей ссоре

Фото: Reuters

Королевская семья в составе Елизаветы II, Кейт Миддлтон, принцев Гарри и Вильма, Меган Маркл, принцессы Софии и других монарших особ посетили праздничную службу в Сандригеме .

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддтон нарядилась в красное пальто-платье от марки Catherine Walker, которое дополнила шляпкой, перчатками, красным клатчем Bayswater от Mulberry, темными колготками и туфлями на каблуке от Gianvito Rossi. Образ напоминал стиль 1940-х годов.

Герцогиня Сассекская , Меган Маркл предпочла более современный наряд : темное пальто за £ 2,250 от Victoria Beckham, к которому шли сапоги той же марки. Изюминкой стал клатч за £ 1,200 от жены Дэвида Бекхэма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кейт Миддлтон с трехлетней дочерью посетили паб

Ранее поговаривали, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл не ладятся отношения. Герцогини не захотели вместе праздновать Рождество и принц Гарри вообще переезжает с женой.

Публично герцогини выражали дружеские отношения: общались и улыбались во время разговора.

Меган Маркл и принц Гарри ожидают первенца весной, пара поженилась в мае этого года.