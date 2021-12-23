 
Ексклюзивы
1/5
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 279
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Просмотров: 1476
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2232
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4212
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1098
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1467
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2277
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Фото
Все фото
5
10
5
6
5
Пытался задушить любимую: звезду &quot;Один дома&quot; обвинили в домашнем насилии
Пытался задушить любимую: звезду "Один дома" обвинили в домашнем насилии
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
В леопардовом монокини: экс-любимая солиста &quot;Бумбокс&quot; загипнотизировала спортивной фигурой
В леопардовом монокини: экс-любимая солиста "Бумбокс" загипнотизировала спортивной фигурой
Секс в душе и кальсоны зимой: собрали интересные факты о женщинах и мужчинах в процентах
Секс в душе и кальсоны зимой: собрали интересные факты о женщинах и мужчинах в процентах
Разведенная Саша Бо показала фото с новым бойфрендом-стоматологом
Разведенная Саша Бо показала фото с новым бойфрендом-стоматологом
Видео
Все видео
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1593
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1053
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2862
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 855
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 14:09

Пытался задушить любимую: звезду "Один дома" обвинили в домашнем насилии
5

  Комментировать

Американский актер и музыкант 44-летний Дэвин Ретрей, прославившийся благодаря роли в комедии "Один дома", был арестован после обвинений в домашнем насилии. Его возлюбленная обратилась в полицию после ссоры с актером.

Ретрей, сыгравший старшего брата главного героя Кевина, Базза Маккалистера, якобы избил и пытался задушить женщину. Об этом сообщают источники изданию Daily Mail.

Пара поругалась еще в начале месяца в отеле "Оклахома-Сити". Они посетили фестиваль OKC Pop Christmas Con, куда пригласили кинозвезду. По словам женщины, она дала в баре бесплатно автографы двум поклонникам. Это разозлило Ретрея.

Ссора продолжилась в гостиничном номере. Женщина сообщила полицейским, что тот толкнул ее на кровать, закрыл ей рот и пытался задушить, говоря: "Вот как ты умрешь". Ей удалось вырваться, прежде чем Ретрей якобы ударил ее. После этого она сбежала из номера.

Американский актер и музыкант Дэвин Ретрей был арестован после обвинений в домашнем насилии
Фото: instagram.com/devinratray
Ретрей (в левом углу) сыграл старшего брата главного героя Кевина – Базза Маккалистера – в ленте "Один дома"
Ретрей сыграл старшего брата главного героя Кевина – Базза Маккалистера – в ленте "Один дома"
Ретрея доставили в полицейский участок. Впоследствии его освободили под залог в размере тыс.
Ретрея доставили в полицейский участок. Впоследствии его освободили под залог в размере тыс.

Женщина получила травмы. У нее синяк под левым глазом, следы от удара под правым глазом и над левой стороной губы, синяк на груди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведенная Саша Бо показала фото с новым бойфрендом-стоматологом

Ретрея доставили в полицейский участок. Он отрицал обвинения. Впоследствии его освободили под залог в $25 тыс.

Агентство The A3 Artists расторгло контракт с американским актером Крисом Нотом, известным по роли Супермена в сериале "Секс в большом городе". Причиной такого решения стали обвинения в изнасилованиях. Представители агентства сообщили, что уволили Нота после того, как журналисты обнародовали обвинения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пытался задушить любимую: звезду "Один дома" обвинили в домашнем насилии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших

Самое читаемое
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 16569
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 12816
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 11745
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 10485
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 8703
Знаменитости
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
10
 Просмотров: 1116
В леопардовом монокини: экс-любимая солиста "Бумбокс" загипнотизировала спортивной фигурой
В леопардовом монокини: экс-любимая солиста "Бумбокс" загипнотизировала спортивной фигурой
5
 Просмотров: 1134
Секс в душе и кальсоны зимой: собрали интересные факты о женщинах и мужчинах в процентах
Секс в душе и кальсоны зимой: собрали интересные факты о женщинах и мужчинах в процентах
6
 Просмотров: 1008
Разведенная Саша Бо показала фото с новым бойфрендом-стоматологом
Разведенная Саша Бо показала фото с новым бойфрендом-стоматологом
5
 Просмотров: 1827
Барских поделился с британским изданием о начале карьеры, карантине и сингле-рекордсмене
Барских поделился с британским изданием о начале карьеры, карантине и сингле-рекордсмене Просмотров: 45
Больше всего комментируют
28
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
2
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
Голосов: 44040
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть