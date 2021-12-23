Пытался задушить любимую: звезду "Один дома" обвинили в домашнем насилии

Американский актер и музыкант 44-летний Дэвин Ретрей, прославившийся благодаря роли в комедии "Один дома", был арестован после обвинений в домашнем насилии. Его возлюбленная обратилась в полицию после ссоры с актером.

Ретрей, сыгравший старшего брата главного героя Кевина, Базза Маккалистера, якобы избил и пытался задушить женщину. Об этом сообщают источники изданию Daily Mail.

Пара поругалась еще в начале месяца в отеле "Оклахома-Сити". Они посетили фестиваль OKC Pop Christmas Con, куда пригласили кинозвезду. По словам женщины, она дала в баре бесплатно автографы двум поклонникам. Это разозлило Ретрея.

Ссора продолжилась в гостиничном номере. Женщина сообщила полицейским, что тот толкнул ее на кровать, закрыл ей рот и пытался задушить, говоря: "Вот как ты умрешь". Ей удалось вырваться, прежде чем Ретрей якобы ударил ее. После этого она сбежала из номера.

Фото: instagram.com/devinratray

Женщина получила травмы. У нее синяк под левым глазом, следы от удара под правым глазом и над левой стороной губы, синяк на груди.

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Ретрея доставили в полицейский участок. Он отрицал обвинения. Впоследствии его освободили под залог в $25 тыс.

Агентство The A3 Artists расторгло контракт с американским актером Крисом Нотом, известным по роли Супермена в сериале "Секс в большом городе". Причиной такого решения стали обвинения в изнасилованиях. Представители агентства сообщили, что уволили Нота после того, как журналисты обнародовали обвинения.