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пятница, 14 августа 2020 08:37

Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
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Словацкая фитнес-модель 30-летняя Люсия Яворчекова отправилась на отдых в Грецию. И порадовала своих поклонников горячим снимком.

Спортсменка залезла в бассейн полностью обнаженной и призналась, что не может насмотреться на закат.

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"Мне не хватает этого вида", - подписала фото в Instagram.

Словацкая фитнес-модель и спортсменка радует своих поклонников горячими снимками
Фото: instagram.com/luciajavorcekova
Словацкая фитнес-модель и спортсменка радует своих поклонников горячими снимками
Словацкая фитнес-модель и спортсменка радует своих поклонников горячими снимками
Словацкая фитнес-модель и спортсменка радует своих поклонников горячими снимками
Словацкая фитнес-модель и спортсменка радует своих поклонников горячими снимками

Это фото вызвало бурную реакцию у пользователей сети. В комментариях они пишут, что тоже не могут оторваться от невероятного вида, который открылся у них перед глазами.

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова стала популярной моделью Instagram. На "смелые фотографии" красавицы из Братиславы обратили внимание СМИ Великобритании, Испании и Польши. Люсия оставила спорт ради работы моделью и диджеем.

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